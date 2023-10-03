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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Автомобилистов предупредили о тумане в ночь на вторник в Москве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Автомобилистам надо быть предельно внимательными на дорогах столицы в связи с туманом, который ожидается в городе в ночь с понедельника на вторник, сообщили в комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м",- говорится в сообщении.

Автомобилистов в связи с этим быть просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва
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