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Выше 20 градусов будет в Москве на следующей неделе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU -Теплый циклон из Европы придет в Москву и Подмосковье на следующей неделе, к среде температура повысится до плюс 23 градусов, к концу недели температура будет на 4-5 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дальше начинается уже небольшое изменение погоды. С запада будет перемещаться циклон, сейчас он еще далеко на западе. В воскресенье этот циклон приведет к существенному повышению температуры в Германии, Польше, Белоруссии. И постепенно восточная периферия этого циклона будет приближаться и к нам", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник, 18 сентября, будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью температура плюс 9 - плюс 11 градусов, днем плюс 18 - плюс 20 градусов.

"А дальше, несмотря на то, что давление будет падать, Москва будет находиться в теплой части циклона, поэтому температуры будут повышаться. 19 сентября без осадков, температура плюс 15- плюс 20 градусов, а 20 сентября уже плюс 18 - плюс 23 градуса. И пока преимущественно без осадков", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, по предварительным расчетам, во второй половине недели будет более облачно, местами небольшой дождь.

"А температуры высокие, так как будет облачно, ночью температуры высокие, и за счет того, что воздух будет перемещаться с юга, и дневные температуры будут около плюс 20 градусов - от плюс 17 до плюс 21 градуса. Ночью около плюс 10 градусов", - добавил он.

Вильфанд также уточнил, что "в конце недели температура будет выше нормы на 4-5 градусов".

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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