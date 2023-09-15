Температура выше нормы прогнозируется практически на всей территории России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Практически на всей территории России прогнозируется температура выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, если макромасштабно посмотреть на прогноз аномалий температуры по отклонению от нормы, то можно сказать, что практически на всей территории страны температура будет выше нормы. Исключение составляют только центральные регионы Якутии, и то, там температурный фон около нормы, а в середине недели температура будет ниже нормы на пару градусов", - сказал Вильфанд.

Так, как уточнил Вильфанд, на севере европейской части России - в Коми, на востоке Архангельской области - температура выше нормы на 4-6 градусов. После выходных, "очаг очень высоких температур начнет смещаться на Урал, юг западной Сибири и центр Сибири - в Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую области и на юг Красноярского края. "В этих регионах в первой половине и в течение выходных температуры высокие, на 4-6 градусов выше нормы и будут от 20 градусов и выше", - добавил Вильфанд.

Кроме того, начиная со вторника, на западе европейской России также будет повышение температуры, она будет на 4-5 градусов выше нормы.

При этом, в ряде регионов РФ прогнозируются заморозки. Так, в ночь на воскресенье в Калужской и Ивановской областях температуры будут понижаться до 1-2 градусов ниже ноля. Также заморозки до минус 2 прогнозируются в Саратовской области. В северо-западном федеральном округе - в Мурманской, Псковской, Новгородской областях, Карелии - заморозки до минус 2 градусов.

Также заморозки 16-18 сентября будут в Омской области и на юге Тюменской области, там температура опустится до минус 3 градусов. При этом днем температура будет высокая, около плюс 20 градусов.

Изменится погода и в Приморье. "После комфортной погоды, теплый воздух Японского моря и с Желтого моря, приведет к тому, что 17-18 сентября в Приморье будет сильный дождь, но он не сопоставим с теми очень сильными дождями, которые были в регионе в конце августа", - сказал Вильфанд.