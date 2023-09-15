Заморозки ожидаются на западе Подмосковья в ночь на воскресенье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Небольшое понижение температуры прогнозируется в столичном регионе в выходные, в отдельных районах на западе Подмосковья возможны заморозки до минус 2 градусов в ночь на воскресенье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные погоду в Москве будет определять область повышенного давления. Через Москву проходит небольшой и не очень хорошо выраженный фронтальный раздел, который приведет к понижению температуры", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на субботу в столичном регионе прогнозируются небольшие осадки, температура в диапазоне плюс 9 - плюс 11 градусов, по области до плюс 6 градусов. В субботу днем - переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура, по сравнению с пятницей, понизится до плюс 16 - плюс 18 градусов, по области будет от плюс 15 до плюс 20.

В ночь на воскресенье в столичном регионе будет "эффект сентябрьского антициклона", когда ночью в отсутствии облаков или небольшой облачности будет заметное понижение температуры, "в Москве и области будет от ноля до плюс 5 градусов, а на западе Подмосковья - местами слабые заморозки до минус 2 градусов в ночь". При этом, заморозки возможны на северо-западе и юго-западе Московской области в районах, где "большая теплопроводность почвы, там, где торфяники".

При этом, днем в воскресенье температура уже повысится, будет от плюс 18 до плюс 20 градусов, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса.