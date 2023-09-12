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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Синоптики сообщили о скором начале бархатного сезона на юге России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие дни на юге России установится погода, которую можно назвать "началом бархатного сезона", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Геленджике и в Туапсе - плюс 24 градуса, в Сочи - плюс 25 градусов. Температура воздуха дневная примерно такая же, - сказал он. - Бархатный сезон - это когда температура воды и воздуха близка и комфортна".

По прогнозу, на юге европейской России - в Ростовской области, в Краснодарском крае - ожидается температура ниже нормы на 1-2 градуса.

Геленджик Роман Вильфанд Гидрометцентр Сочи Туапсе
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