Синоптики сообщили о скором начале бархатного сезона на юге России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие дни на юге России установится погода, которую можно назвать "началом бархатного сезона", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Геленджике и в Туапсе - плюс 24 градуса, в Сочи - плюс 25 градусов. Температура воздуха дневная примерно такая же, - сказал он. - Бархатный сезон - это когда температура воды и воздуха близка и комфортна".

По прогнозу, на юге европейской России - в Ростовской области, в Краснодарском крае - ожидается температура ниже нормы на 1-2 градуса.