В школах и колледжах Москвы с сентября работают более 1200 советников по воспитанию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В школах и колледжах Москвы с сентября начали работать более 1200 советников по воспитанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Задачей этих сотрудников в департаменте назвали обеспечение каждому школьнику возможности раскрыть свои таланты и способности.

Советники по воспитанию станут наставниками для учащихся, будут поддерживать и развивать их идеи, вовлекать детей в социально значимые проекты, детско-юношеские движения и объединения. Кроме того, они будут участвовать в реализации ключевых городских и федеральных проектов в сфере воспитания, активно взаимодействовать с педагогическим коллективом, а также родителями для того, чтобы выстроить маршруты счастливого детства для каждого ребенка, отметили в пресс-службе.

"Воспитанию молодежи сейчас уделяется пристальное внимание. (...) Московский центр воспитательных практик и советники директоров по воспитанию в школах и колледжах столицы готовят целый комплекс мероприятий, направленных на развитие каждого ребенка", - сказал и.о. замглавы Департамента образования Антон Молев.

Подготовка будущих советников проходила в Корпоративном университете московского образования департамента образования и науки.