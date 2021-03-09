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В РФ будут готовить советников по воспитанию для отвлечения детей от улиц

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В России началась подготовка советников директоров школ по воспитанию в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание", советники будут организовывать досуг школьников, отвлекая их "от улицы, интернета", заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Задача советников - заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей (...) Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета", - сказал он журналистам.

Советников обучают на базе детского центра "Артек". Новую школьную долждность опробуют в десяти регионах, тестирование пройдет с апреля 2021 года и будет продолжаться год. Оценивать результаты их работы будут, проводя социологические опросы школьников и их родителей.

Паспорт проекта "Патриотическое воспитание" уже утвержден, сказал министр.

"Смысл программы - в самом названии. Каждый сам вкладывает (смысл) в понятие "патриотизм". Мы вкладываем в это понятие больше знания и уважения к своей малой и большой родине, истории, общение и уважение к взрослым (...) Там нет идеологии, больше работа с детьми", - объяснил Кравцов.

Советники по воспитанию появятся в школах в соответствии с президентским законом о воспитании школьников и формировании у них патриотизма и гражданственности. Владимир Путин внес эту инициативу в Госдуму в мае 2020 года, она прошла обе палаты Федерального собрания и была опубликована в виде закона 31 июля.

Закон предусматривает, что школы должны будут на основе примерных планов Минпросвещения разработать свои программы воспитания и календарные планы мероприятий. Воспитательный процесс, в соответствии с законом, включает формирование у детей "чувства патриотизма и гражданственности", уважения к закону, "человеку труда и старшему поколению", "к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества", бережное отношение к культурному наследию "многонационального народа" России и окружающей среде.

В конце января 2021 года Кравцов заявил в Совете Федерации, что для того, чтобы детей не вовлекали в несанкционированные акции, в школах должна быть усилена воспитательная работа, налажен диалог с детьми и их родителями, велась работа с семьями и директорами школ.

Минпросвещения Патриотическое воспитание Сергей Кравцов Артек

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