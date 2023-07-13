Кравцов считает, что советники по воспитанию разгрузят школьных психологов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уже в 30 тысячах российских школ введена ставка советника директора по воспитательной работе, сообщил на форуме "Дигория" глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что у таких советников должно быть педагогическое и психологическое образование и они помогут организовывать внеучебную деятельностиь школьников.

"Будет занят школьник полезным делом, и работа психолога будет уменьшаться. А если школьник будет предоставлен сам себе - социальные сети, компьютерные игры, отсюда возникают и все те психологические проблемы, о которых вы говорили", - считает Кравцов.

Министр добавил, что ставка такого советника директора с 1 сентября будет введена уже во всех школах страны.

В рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание" в 2021 году в школах 10 пилотных регионов начали работу советники директоров школ по воспитанию. Они должны заниматься организацией внеучебной деятельности детей. В сентябре 2022 года Кравцов отмечал, что советники по воспитательной работе уже появились в школах 45 регионов.