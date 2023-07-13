Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Кравцов считает, что советники по воспитанию разгрузят школьных психологов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уже в 30 тысячах российских школ введена ставка советника директора по воспитательной работе, сообщил на форуме "Дигория" глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что у таких советников должно быть педагогическое и психологическое образование и они помогут организовывать внеучебную деятельностиь школьников.

"Будет занят школьник полезным делом, и работа психолога будет уменьшаться. А если школьник будет предоставлен сам себе - социальные сети, компьютерные игры, отсюда возникают и все те психологические проблемы, о которых вы говорили", - считает Кравцов.

Министр добавил, что ставка такого советника директора с 1 сентября будет введена уже во всех школах страны.

В рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание" в 2021 году в школах 10 пилотных регионов начали работу советники директоров школ по воспитанию. Они должны заниматься организацией внеучебной деятельности детей. В сентябре 2022 года Кравцов отмечал, что советники по воспитательной работе уже появились в школах 45 регионов.

Минпросвещения Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в Шайдурихе потушен

Пожар в Шайдурихе потушен

В Курской области арестованы подозреваемые в передаче ВСУ данных о военных объектах РФ

"Роскосмос" планирует отобрать до шести новых космонавтов в рамках нового набора

"Роскосмос" планирует отобрать до шести новых космонавтов в рамках нового набора

Найдены тела двух пропавших без вести при наводнении в Туапсинском районе Кубани

Найдены тела двух пропавших без вести при наводнении в Туапсинском районе Кубани

В Шайдурихе после пожара нашли погибшую женщину

В Шайдурихе после пожара нашли погибшую женщину

Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до трех часов

Пожар в свердловской деревне Шайдуриха локализован

Шахта "Листвяжная", где из-за аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновила угледобычу

Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу

Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу

Что произошло за день: среда, 12 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });