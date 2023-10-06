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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Мэрия Москвы отметила восстановление делового туризма до доковидного уровня

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Деловой туризм в Москву восстанавливается быстрее, чем обычный, число гостей, приезжающих в город с деловыми целями, в 2023 году достигло допандемийного уровня, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы и глава комитета по туризму города Евгений Козлов.

"Мы ожидаем, что превысим доковидные показатели по деловому туризму, так как уже сейчас в Москву прибыло более 2 млн деловых туристов, и это на 10% больше, чем в прошлом году. Сегмент делового туризма уже восстановился до доковидных показателей, во многом благодаря тем усилиям по стимулированию деловой активности, которые предпринимает город, развитию бизнеса и сектора МСП", - сказал он журналистам на первом глобальном конгрессе делового туризма Meet Global MICE Congress в Москве.

Козлов подчеркнул, что лишь сегменту делового туризма в столице удалось добиться полного восстановления после пандемии.

"Деловой туризм - неотъемлемая часть развития экономики и промышленности. Вектор развития экономики диктует то, что у нас развивается сегмент делового туризма. Деловой турист статистически и экономически тратит больше на свои поездки, соответственно он очень важен для экономики Москвы. Чем больше будет деловых туристов, тем больше будет экономика потребления города и, соответственно, поступления в бюджет", - сказал он.

По данным Мостуризма, большинство деловых туристов в Москве - это граждане России из наиболее крупных промышленных регионов, Петербурга и с юга страны.

Первый глобальный конгресс делового туризма организован правительством Москвы. В нем принимают участие делегаты из 14 стран - Китая, Индии, Катара, Индонезии, Малайзии, Белоруссии, Казахстана и других.

По данным Мостуризма, в 2022 году в Москве прошло более 5 тысяч деловых мероприятий. Каждый пятый турист приезжает в Москву с деловыми целями.

Евгений Козлов МСП Петербург Мостуризм
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