НДС на организованные туры между Россией и Белоруссией могут отменить

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России прорабатывает меры, которые будут способствовать развитию туризма между Россией и Белоруссией, среди них - снижение финансовых гарантий для российских туроператоров, работающих на белорусском направлении, и отмена НДС на туры между союзными государствами.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Мы прорабатываем меры по снижению финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, хотим снять обязательства по отчислению средств в резервный фонд, если туристы организованно едут в Белоруссию. Это поможет усилить организованный туризм и повысить качество продукта. Также прорабатываем предложения по введению нулевого НДС на туры внутри Союзного государства. У нас пока нулевой НДС только на внутренний туризм, мы хотим наш туристический обмен с Белоруссией по факту приравнять к внутреннему туризму", - сказал он, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития и Минэкономики Белоруссии в Бресте.

По словам министра, будет также создан туристский информационный центр Союзного государства.

Решетников напомнил, что росту взаимного туризма между Россией и Белоруссией способствует отсутствие языковых барьеров, возможность расплачиваться картой "Мир", доступность инфраструктуры.