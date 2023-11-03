Редкие птицы осоед, голубь клинтух и черный коршун вернулись в Москву

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москву вернулись редкие птицы, которые несколько лет считались исчезнувшими, среди них - осоед, зелёный дятел, голубь клинтух, чёрный коршун и серая цапля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Осоед, зелёный дятел, голубь клинтух, чёрный коршун и серая цапля - в Москву возвращаются животные, которые несколько лет считались вероятно исчезнувшими", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что такое происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: "укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума".

"Всего с начала года специалисты зафиксировали на природных территориях города 241 вид животных. 116 из них внесены в Красную книгу Москвы, два - в Красную книгу России", - добавил мэр.