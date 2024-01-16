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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Москве назначен новый глава департамента региональной безопасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Регнацкого руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Это говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

Одновременно Регнацкий освобожден от должности руководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей города.

Другим документом мэр освободил от должности Сергея Хлебникова, который руководил департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции с марта 2020 года.

Регнацкий уже руководил департаментом региональной безопасности в течение примерно года до марта 2020 года, до этого он возглавлял управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Начальником департамента по обеспечению деятельности мировых судей мэр назначил Павла Жеребцова.

Сергей Собянин Владимир Регнацкий Сергей Хлебников Москва
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