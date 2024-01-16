В Москве назначен новый глава департамента региональной безопасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Регнацкого руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Это говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

Одновременно Регнацкий освобожден от должности руководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей города.

Другим документом мэр освободил от должности Сергея Хлебникова, который руководил департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции с марта 2020 года.

Регнацкий уже руководил департаментом региональной безопасности в течение примерно года до марта 2020 года, до этого он возглавлял управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Начальником департамента по обеспечению деятельности мировых судей мэр назначил Павла Жеребцова.