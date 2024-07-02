Собянин сменил глав двух департаментов в Москве

Возглавлявший Департамент градостроительной политики с апреля 2011 года Сергей Левкин ушел по собственному желанию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на его пост назначен Анатолий Гарбузов, ранее бывший замглавы этого департамента. Такие указы опубликованы на портале мэра и правительства города.

Овчинский назначен руководителем Департамента градостроительной политики Москвы на срок полномочий мэра.

Еще одним указом Собянин освободил от должности главу Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

"Освободить Левкина Сергея Ивановича от замещаемой должности руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в документе.

Левкин руководил Департаментом градостроительной политики с апреля 2011 года.