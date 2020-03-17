В Москве сменился глава департамента региональной безопасности

Теперь это бывший комендант Кремля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поставил во главе депратамента региональной безопасности и противодействия коррупции Сергея Хлебникова. Контракт с ним заключен на срок полномочий мэра.

Хлебников ранее был комендантом московского Кремля.

Другим распоряжением от 17 марта Собянин снял с должности главы департамента Владимира Регнацкого и назначил его начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Департамент региональной безопасности Москвы в том числе согласует или отказывается согласовывать уличные акции в городе.