Во ФСИН отметили, что Гершкович не жаловался послу США на условия в "Лефортово"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный по обвинению в шпионаже, не жаловался послу США Линн Трейси на условия содержания в СИЗО "Лефортово" или на здоровье, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний. Трейси посетила земляка 17 апреля.

Беседуя с послом, Гершкович "отметил, что за время содержания в следственном изоляторе его неоднократно посещали члены ОНК и Уполномоченный по правам человека в городе Москве, которые обеспечивают контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей", добавили во ФСИН.

Трейси отметила, что 17 апреля американские дипломаты впервые получили доступ к Гершковичу, который был задержан 29 марта и арестован на следующий день. Она призвала его немедленно освободить.

7 апреля сообщалось, что следствие предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже (ст. 276 УК).

18 апреля Мосгорсуд на закрытом заседании рассмотрит требование защиты отменить арест Гершковича.