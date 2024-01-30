Короткое замыкание произошло на подстанции в новой Москве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Информация о каких-либо серьезных инцидентах на подстанции в Троицком и Новомосковском административных округах, которые повлияли бы на энергоснабжение горожан, не соответствует действительности, все системы работают штатно, сообщили в комплексе городского хозяйства.

"Публикуемая (в телеграм-каналах - ИФ) информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности. На опубликованных видео - короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей", - говорится в сообщении комплекса в его телеграм-канале.

В комплексе отметили, что "все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме".

Со своей стороны, в Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что все подстанции МЖД, обеспечивающие энергоснабжением линии Московских центральных диаметров (МЦД) и радиальные направления, работают в штатном режиме.

"В связи с появлением в ряде телеграм-каналов видео вспышки, якобы связанной с энергообеспечением МЦД, сообщаем следующее: все подстанции Московской железной дороги, обеспечивающие энергоснабжением линии МЦД и радиальные направления, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД.