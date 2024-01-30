В центре Москвы загорелся пожарно-спасательный центр

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пожар возник на втором этаже здания пожарно-спасательного центра в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Гиляровского, дом 29", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, произошло возгорание на втором этаже административного здания, находящегося на реконструкции.

В пресс-службе столичного главка МЧС позже сообщили, что принятыми мерами пожар полностью ликвидирован, горели строительные материалы. Отмечается, что с крыши здания спасли двух человек.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за возгорания по адресу: ул. Дурова, д. 49 в районе станции метро "Проспект Мира" временно ограничено движение от площади Борьбы до станции МЦД "Каланчёвская" в оба направления.

СМИ сообщали, что в горящем здании, помимо пожарно-спасательного центра, располагается столичный комитет партии КПРФ.

Между тем глава фракции КПРФ в Мосгордуме отметил, что на улице Гиляровского, дом 29 нет офиса КПРФ.

"На улице Гиляровского, дом 29 нет офиса КПРФ. Было когда-то в аренде помещение на первом этаже. Но эти времена давно прошли. Это здание на балансе города, и находится в оперативном управлении Пожарной службы МЧС", - написал он в телеграм-канале во вторник.