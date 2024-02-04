Система распознавания лиц помогла выявить около 1,5 тыс. преступников в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Почти 1,5 тыс. опасных преступников удалось выявить с помощью системы видеоаналитики "Сфера" в сотрудничестве с полицией, сообщается в воскресенье в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Система видеоаналитики "Сфера" работает с 1 сентября 2020 года. С ее помощью в тесном сотрудничестве с полицией удалось найти 280 потерявшихся детей, а еще выявить почти 1,5 тыс. опасных преступников, среди которых были убийцы, насильники, грабители", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Сфера" также помогла найти в транспорте более тысячи людей, числящихся пропавшими без вести. Часто это пожилые люди и потерявшиеся дети, сообщает дептранс.

"Система "узнает" только тех людей, которые есть в базах розыска, остальные пассажиры остаются на 100% анонимными - доступ к информации есть исключительно у правоохранительных органов", - уточняется в сообщении.