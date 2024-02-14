В Москве за год число профилактических визитов в компании выросло на 60%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году более 80% от общего объема проведенных контрольных мероприятий составили мероприятия без взаимодействия; в городе провели на 60% больше профилактических визитов и консультирований, чем в 2022 году, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Профилактика нарушений - наш приоритет. В 2023 году в Москве провели на 60% больше профилактических визитов и консультирований, чем в 2022, а число объявленных предостережений увеличилось на 15%. В прошлом году 82% от общего объема проведенных контрольных мероприятий составили мероприятия без взаимодействия", - сказал он через пресс-службу.

По его словам, в ходе реформы контрольной (надзорной) деятельности в Москве проделана большая работа. "Сегодня наша задача - соблюсти баланс между максимальным снижением административной нагрузки на бизнес и обеспечением должного уровня безопасности в городе. Для этого мы развиваем цифровые сервисы и открытое взаимодействие с бизнесом, расширяем дистанционные формы контроля", - отметил Данчиков.

Начальник Главконтроля напомнил, что за прошлый год в Москве утвердили 52 новых индикатора риска для проведения проверок. Также разработали более 100 дополнительных показателей, которые свидетельствуют о возможных нарушениях обязательных требований средней и малой степени тяжести и используются для проведения профилактических мероприятий.

В пресс-службе добавили, что современные технологии и готовность предпринимателей к открытому взаимодействию с контрольными (надзорными) органами позволят свести к минимуму количество проверок в отношении объектов контроля. В городе активно используются такие инструменты дистанционного контроля как камеры городского видеонаблюдения, сигнальные датчики сбросов и датчики шума, инфракрасная спектрометрия. Одновременно в столице развивается практика подписания соглашений между бизнесом и органами контроля о мониторинге, в рамках которого предприниматели добровольно предоставляют контролерам необходимую информацию.