В Москве начнут проверять сотрудников сфер обслуживания на соблюдение требования о вакцинации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Проверки соблюдения требования о вакцинации от COVID-19 сотрудников ряда сфер планируется начать в Москве в четверг, 15 июля, сообщил "Интерфаксу" начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"В соответствии с указом мэра Москвы проверки (исполнения требования - ИФ) начнем с 15 июля", - сказал ранее Данчиков.

Он пояснил, что осуществлять контроль исполнения постановления будут органы исполнительной власти Москвы и столичный Роспотребнадзор. Контрольные мероприятия пройдут с использованием информационных технологий.

В соответствии с КоАП РФ штрафы для организаций-нарушителей могут составлять от 30-50 тыс. до 300 тыс., или даже 1 млн руб., в зависимости от типа организации.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, сведения о вакцинации против COVID-19 не менее 60% сотрудников нужно предоставить предприятиям ряда отраслей. Речь идет о: торговле; салонах красоты, косметических и спа-салонах, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; бытовых услугах; общественном питании; клиентских подразделениях финансовых организаций и предприятий почтовой связи; многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорте; образовании, здравоохранении, социальной защите; жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике; культурных, просветительских, досуговых, спортивных мероприятиях; детских игровых комнатах и развлекательных центрах; театрах, кинотеатрах, концертных залах.

Также требование распространяется на государственную гражданскую и муниципальную службу, органы власти и подведомственные организации Москвы.

В соответствии с этим постановлением, прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной нужно сделать до 15 июля, вторым - до 15 августа.