Московским предприятиям грозят штрафы до 1 млн руб. за непривитых работников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Штрафы за невыполнение требований об обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве могут составить от 50 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от типа организации, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"В соответствии с КоАП РФ ответственность может составить от 30-50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.", - сказал Данчиков агентству.

Он добавил, что работу предприятий-нарушителей могут приостановить на 90 суток.

Ранее в среду столичный Роспотребнадзор обязал организаций ряда отраслей в Москве, в том числе из сферы общественного питания, торговли и услуг, обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% своих сотрудников. Это предписание касается также работников клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, сферы бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров.