Пожар возник в здании "Известия Hall" в центре Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Огонь охватил здание "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, д. 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В столичном дептрансе сообщили о перекрытии трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца, а также одной полосы по Большому Путинковскому переулку в связи с работой оперативных и экстренных служб.