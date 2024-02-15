Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Пожар возник в здании "Известия Hall" в центре Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Огонь охватил здание "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, д. 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В столичном дептрансе сообщили о перекрытии трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца, а также одной полосы по Большому Путинковскому переулку в связи с работой оперативных и экстренных служб.

Известия МЧС РФ дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин посетовал, что Карлсон не задал ему острых вопросов

Четверо мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в центре Москвы

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Петербургский суд отменил выдворение афганской журналистки

Что произошло за день: среда, 14 февраля

В Кремле допустили увеличение сроков СВО из-за действий Запада

В Кремле допустили увеличение сроков СВО из-за действий Запада

Совладелец проекта Montagne d'Or будет ликвидирован из-за санкций против Nordgold

Москва ждет от Ташкента реакции на заявления ректора Университета журналистики

Сергею Удальцову суд продлил арест до 15 мая

Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского адвоката Илью Новикова

Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского адвоката Илью Новикова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });