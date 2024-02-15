Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за снегопада

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московский дептранс рекомендует автомобилистам пересесть на общественный транспорт в связи с погодными условиями.

"В Москве сильный снегопад – рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Городской транспорт работает штатно", - говорится в телеграм-канале департамента.

Затрудненное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, а также на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова и улицы Подольских Курсантов.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" пробки в Москве оцениваются в 9 баллов.