Гололедица ожидается вечером в воскресенье в Москве

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Гололедица прогнозируется на улицах столицы после восьми часов вечера в связи с понижением температуры ниже нуля, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и осторожными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.