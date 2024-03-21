В Москве на речном транспорте в тестовом режиме запустили оплату по СБП

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Система быстрых платежей (СБП) в открытом тестовом режиме заработала на речном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе. Мы изучим все предложения и улучшим платежный сервис", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в четверг в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что российский платежный сервис запустили на всех турникетах регулярных речных маршрутов. Чтобы пройти через турникет, нужно оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сгенерировать QR-код и поднести к считывателю.