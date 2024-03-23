МГУ усилил меры безопасности во всех корпусах и общежитиях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По указанию ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего были усилены меры безопасности во всех учебных корпусах и общежитиях вуза в связи с терактом в Crocus City Hall, сообщается на сайте вуза в субботу.

"По указанию ректора со вчерашнего вечера усилены меры безопасности во всех учебных корпусах и общежитиях МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ все учебные занятия 23 и 24 марта проходят в дистанционном режиме. Кроме того, перенесены на более позднюю дату запланированный на 24 марта весенний день открытых дверей, а также олимпиады школьников и студентов.

Также на ближайшие дни в университете отменены развлекательные мероприятия.

С понедельника, 25 марта, учебные занятия будут проходить в обычном режиме, подчеркнули в вузе.