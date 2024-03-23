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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:47

В московском метро усилили меры безопасности

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В столичном метрополитене действуют усиленные меры безопасности, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Сотрудники Ведомственной охраны правительства Москвы, работники Службы безопасности и сотрудники полиции патрулируют станции. Работает система видеоаналитики "Сфера" - если на станции появятся люди из базы розыска, то информация незамедлительно поступит полицейским", - говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. В департаменте просят отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в Crocus City Hall, сообщал телеграм-канал Следственного комитета России.

Москва Московский метрополитен
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