В московском метро усилили меры безопасности

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В столичном метрополитене действуют усиленные меры безопасности, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Сотрудники Ведомственной охраны правительства Москвы, работники Службы безопасности и сотрудники полиции патрулируют станции. Работает система видеоаналитики "Сфера" - если на станции появятся люди из базы розыска, то информация незамедлительно поступит полицейским", - говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. В департаменте просят отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах.

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