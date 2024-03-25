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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:52

Все ТРК Vegas в Московском регионе не будут работать с 25 марта

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе все торгово-развлекательные комплексы Vegas не будут работать с 25 марта, об их открытии будет объявлено дополнительно, сообщил телеграм-канал ТРК.

"Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы", - говорится в сообщении.

Это "Vegas Крокус сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское".

Сrocus Group основана в 1989 году. Компания построила "Крокус Сити", международный выставочный центр "Крокус Экспо", сеть ТРК VEGAS, сеть гипермаркетов "Твой Дом", торговый центр "Крокус Сити Молл", концертные залы Crocus City Hall и Vegas City Hall, станцию московского метро "Мякинино", стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону, Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, первую очередь ЦКАД в Московской области и т.д.

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Сrocus Group Кунцево Vegas Мякинино Crocus City Hall
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