Агаларовы учтут мнение народа и президента в вопросе, восстанавливать ли Crocus

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Построить зал, аналогичный сгоревшему Crocus City Hall, сейчас нельзя дешевле чем за $150 млн, сказал "России 24" президент Agalarov Development, сын владельца "Крокус Групп" Араза Агаларова Эмин. Отвечая, на соответствующий вопрос, он уточнил, что решение о восстановлении зала еще не принято, владельцы будут учитывать мнение властей и народа.

Его спросили, определена ли дальнейшая судьба сильно выгоревшего здания.

"Нет, не определились. Я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решения. (...) Мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, на мнение господина президента и общее мнение людей нашей страны, что там должно быть - восстановлен зал с мемориалом или мемориал, или зал должен быть в другом месте. Я на этот вопрос, считаю, ответить не могу самостоятельно, это достаточно преждевременно", - ответил он.

"Я за созидание, я за восстановление", - добавил Агаларов.

Ранее на сайте Crocus Group появилось сообщение о том, что пострадавший концертный зал будет восстановлен. Затем Араз Агаларов сказал, что судьба здания будет зависеть от мнения экспертов, и добавил: "В любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории Crocus City и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании".

"Насколько я помню, построить Crocus City Hall 15 лет назад Аразу Агаларову, моему отцу, стоило порядка $70 млн долларов. Сегодня, я думаю, что меньше, чем за $150 млн такой зал построить невозможно", - сказал также Эмин Агаларов.

Также он отметил, что здание было застраховано. Однако сумма страховки, по оценке бизнесмена, "является одной тридцатой, может быть, одной сороковой от суммы ущерба".

На вопрос, действительно ли Crocus City Hall находится в залоге у Газпромбанка, Агаларов сказал "насколько я понимаю, да". На вопрос, может ли это сказаться на необходимости предоставить кредитной организации еще какие-то активы для компенсации падения залоговой стоимости, он ответил: "я думаю, что, наверное, так и будет".

Кроме того, Агаларов добавил, что "документационно зал в абсолютном порядке".

"Здание такого масштаба невозможно ввести в эксплуатацию, не пройдя огромное количество инспекций и служб, которые должны подписать целую кучу документов. После чего ежегодно, ежемесячно пожарные службы проверяли функционал всех систем и планово, и непланово. (...) Просто он (зал - ИФ) бы не мог функционировать, когда проходит каждый день на 6-7 тысяч человек концерты, порядка 250-300 концертов в год на протяжении 15 лет. Он бы просто не простоял, этот зал, если бы там были какие-то дешевые материалы, плохая конструкция, не работала пожарная система", - подчеркнул сын владельца "Крокус Групп".