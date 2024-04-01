В Москве и Подмосковье местами возможны грозы

В столице днем потеплело до 20,3 градуса - побит температурный рекорд 1 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник 1 апреля в отдельных районах Москвы и Московской области возможна гроза, что для начала апреля - крайне редкое явление, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Возможно необычное событие - существуют условия для грозовой деятельности. Связано это с тем, что солнечные лучи, прогревающие подстилающую поверхность и теплый воздух, поступающий из Африки, вместе будут способствовать возникновению конвекции по летнему типу. И это значит, что местами в Москве и Московской области прогремят грозы", - сказал он.

Гроза также может пройти и в соседних областях - Тульской и Калужской.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что побит температурный рекорд для 1 апреля, который сохранялся с 1983 года, когда температура воздуха была 17,2 градуса. В понедельник воздух в Москве, по данным Гидрометцентра, прогрелся до плюс 20,3 градуса.