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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:20

В Москве и Подмосковье местами возможны грозы

В столице днем потеплело до 20,3 градуса - побит температурный рекорд 1 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник 1 апреля в отдельных районах Москвы и Московской области возможна гроза, что для начала апреля - крайне редкое явление, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Возможно необычное событие - существуют условия для грозовой деятельности. Связано это с тем, что солнечные лучи, прогревающие подстилающую поверхность и теплый воздух, поступающий из Африки, вместе будут способствовать возникновению конвекции по летнему типу. И это значит, что местами в Москве и Московской области прогремят грозы", - сказал он.

Гроза также может пройти и в соседних областях - Тульской и Калужской.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что побит температурный рекорд для 1 апреля, который сохранялся с 1983 года, когда температура воздуха была 17,2 градуса. В понедельник воздух в Москве, по данным Гидрометцентра, прогрелся до плюс 20,3 градуса.

Гидрометцентр Подмосковье Роман Вильфанд Москва
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