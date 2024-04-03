Отрицательные температуры и мокрый снег вернутся в Москву в ближайшие дни

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мокрый снег и понижение ночных температур до минус 4 градусов прогнозируются в Москве с четверга, но в воскресенье начнется новое повышение температуры и к понедельнику опять потеплеет до плюс 16 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С сегодняшнего дня начинает существенно меняться погода. Воздушные массы начинают перемещаться с запада, а затем ночью они уже будут с северо-запада. И скорость ветра будет приличная, порывы до 17 м/с. Ночные температуры будет плюс 3 - плюс 5. И небольшие осадки, а на северо-западе они будут в виде мокрого снега. И в четверг уже дневная температура плюс 5 - плюс 7, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказал Вильфанд.

В пятницу понижение температуры продолжится, ночью будет от минус 2 до нуля, а днем - плюс 6 - плюс 8. Из-за отрицательной температуры ночью прогнозируется гололедица, которая сохранится до полудня пятницы.

В субботу ночью, как уточнил Вильфанд, также будет отрицательная температура - до минус 4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 8 - плюс 10 градусов.

"В воскресенье начнется очередное потепление. Воздушные массы будут идти с юго-запада, и ночные температуры будут плюс 1 - плюс 6, а днем - плюс 9 - плюс 14. Эта температура градуса на три-четыре выше нормы. И дальнейшее повышение прогнозируется в понедельник: ночью плюс 1 - плюс 6, а дней уже плюс 11 - плюс 16 градусов", - сказал он.