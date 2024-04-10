Урну с прахом Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Прах Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта будет захоронен на Новодевичьем кладбище 14 апреля; по решению семьи, церемония будет закрытой, сообщили в Театре Сатиры.

"Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня", - сообщили в театре.

Там подчеркнули, что, по желанию семьи Ширвиндта, погребение праха пройдет в кругу родных и сотрудников театра.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта. После прощания, которое прошло в Театре Сатиры 18 марта, его кремировали.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".