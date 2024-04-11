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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Москва оформила в собственность более 40 бесхозяйных объектов за квартал

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Москва приняла в собственность свыше 40 бесхозяйных объектов за первый квартал текущего года, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В I квартале 2024 года признано право собственности города на 41 объект недвижимости площадью 8 тыс. кв.м", - сказал руководитель департамента Максим Гаман.

По его словам, это здания, жилые помещения и объекты инженерной инфраструктуры. Кроме того, за квартал в суды подали 100 заявлений о признании прав собственности Москвы на бесхозяйное недвижимое имущество площадью 27 тыс. кв.м.

Уточняется, что коммунальные объекты передадут городским эксплуатирующим организациям, здания вовлекут в хозяйственный оборот, ветхие и аварийные объекты снесут, а квартиры используют для социальных нужд.

Москва
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