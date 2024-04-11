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Число самозанятых в Москве превысило 1,6 млн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Количество самозанятых в столице на 1 марта 2024 года превысило 1,6 миллиона человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве работает 17% всех самозанятых, зарегистрированных в России, - более 1,6 миллиона человек. С января этого года их число увеличилось на 46 тысяч", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что доход столичных самозанятых с начала действия особого налогового режима с 1 января 2019 года составил более триллиона рублей. При этом только за первые два месяца 2024 года они заработали свыше 55 млрд рублей.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство.

В январе-феврале 2024 года самозанятые выдали клиентам 10,7 млн чеков. Средний размер чека на 1 марта вырос на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 3 тыс. 336 рублей. За два первых месяца 2024 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,2 млрд рублей – на 49% больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия налогового режима – более 26 млрд рублей.

Москва
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