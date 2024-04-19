Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Порывы ветра в Москве достигают 19 м/с, есть случаи падения деревьев, сообщает в пятницу комплекс городского хозяйства.

"Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 м/с. Есть случаи падения деревьев. Просим горожан быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.

Ранее пресс-служба комплекса сообщила, что порывы ветра в столице по прогнозам могут достигать 23 м/с.