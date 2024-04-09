В Мосгордуме допустили создание регионального реестра владельцев самокатов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас обсуждается предложение федерального Минтранса создать единый реестр владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) на федеральном уровне, аналогичная база может появиться в будущем на уровне Москвы для оптимизации общей работы, сообщил "Интерфаксу" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сейчас активно обсуждается инициатива Министерства транспорта РФ о введении единого Реестра владельцев средств индивидуальной мобильности, - сказал он. - Предполагается, что механизм администрирования, создание и ведения реестра будет единым на всей территории России. (...) В перспективе Москва готова рассмотреть возможность создания аналогичной базы на уровне города для оптимизации общей работы. Еще раз подчеркну, для этого у нас есть все необходимые ресурсы".

Спикер добавил, что вопрос необходимости принятия законодательных решений на уровне региона пока не стоит.