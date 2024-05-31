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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

"Шереметьево" 1 июня возобновит работу терминала D и подземного межтерминального перехода

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" 1 июня планирует возобновить работу пассажирского терминала D, закрытого в начале 2022 года, сообщила пресс-служба предприятия.

На первом этапе в терминале D будут обслуживаться только рейсы авиакомпании "Победа". Полеты будут выполняться более чем по 25 внутрироссийским направлениям.

Помимо этого, с 1 июня возобновляется движение беспилотных поездов по подземному тоннелю, соединяющему северные (В, С) и южные терминалы аэропорта (D, E, F). Эти поезда не ходили с июня 2022 года.

"Для пассажиров терминала D доступно несколько вариантов трансфера из Москвы: маршруты городского транспорта, поезда "Аэроэкспресс" из центра Москвы, а также современные экспресс-автобусы №1195D, курсирующие от станции метро "Ховрино" и обратно каждые 20 минут (время в пути - 20 минут)", - добавили в пресс-службе.

Возобновление работы терминала D в июне этого года "Шереметьево" анонсировало в феврале.

Сейчас рейсы "Победы", как и других авиакомпаний-партнеров аэропорта, обслуживаются в В и С. Южные терминалы не работают: D был закрыт в марте 2022 года на фоне спада пассажиропотока из-за санкций, F - в конце 2021 года в связи с реконструкцией (в настоящее время приостановлена), Е - в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В "Шереметьево" базируются все три авиакомпании группы "Аэрофлот", включая одноименного перевозчика, "Победу" и "Россию". Обслуживание рейсов "Аэрофлота" и "России" продолжится в северных терминалах, уточняли ранее в пресс-службах компаний.

Аэрофлот Аэроэкспресс Шереметьево Ховрино Победа
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