Собянин рассказал об эксперименте по биометрической идентификации иностранцев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве проведут эксперимент по биометрической идентификации иностранцев, когда в рамках Московского транспортного узла будут отслеживаться все приезжающие из других стран граждане, сообщил телеканалу "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня в Думе рассматривается проект закона о проведении эксперимента, когда мы в Московском транспортном узле полностью будем контролировать всех приезжих, всю биометрию, отпечатки пальцев, фотографии и даже геном. Для того, чтобы знать, кто к нам приезжает, кто уезжает, и в случае преступления точно находить и наказывать тех, кто совершает преступления", - сказал он.

По мнению мэра, нужно находить баланс в миграционной политике.

"Те мигранты, которые приезжают работать, трудиться, у них в голове одна парадигма. А те, которые приезжают просто ограбить, убить или изнасиловать, это другая категория людей. Не надо в кучу валить. 95% мигрантов - это трудолюбивые, законопослушные люди. А вот эти 5% надо отсекать жестко", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве в десятки раз снизились преступления - грабежи, квартирные кражи, угоны машин. По его словам, это произошло за счет того, что в столице создали систему видеонаблюдения, контроля и безопасности.

"Мало кто в мире такое сделал. Нам нужны знания, точные знания, кто к нам приезжает, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. И это один из главных элементов, с одной стороны. А с другой стороны, мы точно должны знать, где этот человек работает, у какого бизнесмена, какие деньги получает, платит налоги или нет", - отметил мэр.

"И вот эти две вещи (должны применяться - ИФ) системно, не лозунгами, не кричать, что мы, там, "за русских" или "давайте против всех, а мы тут такие крутые, нам никого не нужно". Так мы можем докричаться до того, что у нас просто остановятся предприятия многие", - добавил он.

6 июня гендиректор "Центра биометрических технологий" (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий сообщил, что АО ЦБТ планирует провести пилотный проект по биометрической идентификации иностранных граждан, въезжающих в Россию.

В пресс-службе ЦБТ уточнили "Интерфаксу", что "пилот по регистрации данных въезжающих иностранцев планируется проводить совместно с Москвой в рамках реализации концепции миграционной политики".

1 апреля стало известно, что МВД подготовило и внесло в правительство законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан, усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан.