Минцифры исключило поиск нарушителей с помощью Единой биометрической системы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для отслеживания и розыска нарушителей общественного порядка и преступников невозможно, так как это запрещено законом, заявило Минцифры России.

"Распространяемая СМИ информация об этом недостоверна. В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается", - заверили в ведомстве.

ЕБС "никак не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности", добавили в Минцифры.

"Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572 о биометрии. Никто не может принуждать гражданина использовать ЕБС или отказывать ему в оказании услуг при нежелании регистрироваться в системе", - подчеркнули в Минцифры.

"Известия" сообщили, что "власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД". По информации издания, проработать вопрос использования камер с искусственным интеллектом комиссия Госсовета поручила Минцифры. "Выявлять нарушителей будет Единая биометрическая система (ЕБС), в которую сейчас передаются данные клиентов банков, а в перспективе - идентификационная информация подавляющего числа мигрантов",- говорится в заметке.

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг.