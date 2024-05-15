Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минцифры исключило поиск нарушителей с помощью Единой биометрической системы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для отслеживания и розыска нарушителей общественного порядка и преступников невозможно, так как это запрещено законом, заявило Минцифры России.

"Распространяемая СМИ информация об этом недостоверна. В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается", - заверили в ведомстве.

ЕБС "никак не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности", добавили в Минцифры.

"Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572 о биометрии. Никто не может принуждать гражданина использовать ЕБС или отказывать ему в оказании услуг при нежелании регистрироваться в системе", - подчеркнули в Минцифры.

"Известия" сообщили, что "власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД". По информации издания, проработать вопрос использования камер с искусственным интеллектом комиссия Госсовета поручила Минцифры. "Выявлять нарушителей будет Единая биометрическая система (ЕБС), в которую сейчас передаются данные клиентов банков, а в перспективе - идентификационная информация подавляющего числа мигрантов",- говорится в заметке.

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг.

Госсовет ЕБС Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты сообщили о риске потери 3,9 млн т пшеницы в РФ из-за заморозков

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов
Пандемия коронавируса

В РФ не обнаружили случаев заражения новым вариантом коронавируса FLiRT

Военная операция на Украине

Аэропорты в Казани и Нижнекамске остановили работу

Аэропорты в Казани и Нижнекамске остановили работу
Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки на 9 см

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки на 9 см

Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ под Белгородом

ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек"

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Что произошло за день: вторник, 14 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });