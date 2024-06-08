Что случилось этой ночью: суббота, 8 июня

Нападение на премьер-министра Дании, гибель ветерана астронавтики в авиакатастрофе, обстрел сельского магазина в Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению в Копенгагене. На городской площади ее ударил мужчина.

- Бывший американский астронавт Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе. Он известен тем, что в 1968 году сделал уникальную фотографию "Восход Земли" с окололунной орбиты.

- В Херсонской области погибли 22 человека после обстрела сельского магазина. Губернатор Сальдо заявил, что магазин разрушили авиабомба и удар HIMARS.

- Собянин рассказал об эксперименте по биометрической идентификации иностранцев. Он считает, что это поможет сократить преступность в мигрантской среде.

- Силы ПВО за ночь нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря.