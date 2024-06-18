Поиск

Роспотребнадзор нашел 17 заразившихся ботулизмом в ходе обзвона в Москве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзором в Москве в ходе обзвона более 900 человек выявлены 17 пострадавших с ботулизмом, сообщили в региональном управлении ведомства во вторник.

"Специалистами управления проведен обзвон 911 человек, при котором активно выявлены 17 с симптомами разной степени тяжести. В настоящее время проводится их медицинский осмотр для принятия решения о необходимости госпитализации. По четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований", - говорится в сообщении на сайте столичного управления.

Отмечается, что управлением проводится эпидемиологическое расследование по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком". В ходе эпидемиологического расследования специалистами была изъята и не допущена к реализации данная продукция.

"Управление рекомендует при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью и приобретенную вышеназванную продукцию не употреблять в пищу. Эпидемиологическое расследование продолжается", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

Кухня на районе Роспотребнадзор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха

Похолодание придет в Москву к выходным

Похолодание придет в Москву к выходным

Трех человек задержали по делу об отравлении салатами более 120 жителей Москвы

Трех человек задержали по делу об отравлении салатами более 120 жителей Москвы

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

В Москве в июне осадков уже выпало почти в два раза больше месячной нормы

ОАК опровергла сообщения о возгорании на территории ОКБ Сухого в Москве

Движение на открытом участке Филевской линии метро в Москве восстановлено

В Москве остановили движение на открытом участке Филевской линии метро

В метро Москвы приостановлено движение от "Текстильщиков" до "Котельников"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });