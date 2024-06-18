Роспотребнадзор нашел 17 заразившихся ботулизмом в ходе обзвона в Москве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзором в Москве в ходе обзвона более 900 человек выявлены 17 пострадавших с ботулизмом, сообщили в региональном управлении ведомства во вторник.

"Специалистами управления проведен обзвон 911 человек, при котором активно выявлены 17 с симптомами разной степени тяжести. В настоящее время проводится их медицинский осмотр для принятия решения о необходимости госпитализации. По четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований", - говорится в сообщении на сайте столичного управления.

Отмечается, что управлением проводится эпидемиологическое расследование по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком". В ходе эпидемиологического расследования специалистами была изъята и не допущена к реализации данная продукция.

"Управление рекомендует при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью и приобретенную вышеназванную продукцию не употреблять в пищу. Эпидемиологическое расследование продолжается", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

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