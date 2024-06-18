Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах

Ведомство выявило поставщиков и производителей опасной пищевой продукции

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Причиной массового заражения ботулизмом в регионах РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио. Поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, продукция изъята из оборота, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители продукции - ООО "Локалкитчен" (г. Москва) и ООО "САВОН-К" (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке), не подававшие уведомления о начале своей деятельности и допустившие выпуск опасной продукции", - заявили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что Роспотребнадзором установлены все девять хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), из которых шесть изначально не уведомляли о начале своей деятельности.

"Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена", - подчеркнули в ведомстве.

Там сообщили, что предприятие, изготавливающее полуфабрикат для салатов, расположено в промышленной зоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях.

"Процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм. Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции", - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что на предприятии отсутствует централизованное водоснабжение, привозная вода, используемая для изготовления продукции, хранилась на улице. Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

Отмечается, что в рамках проведенной работы "более 172 тонн опасной продукция изъято из оборота". По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", - заявили в ведомстве.

Также ведомством, совместно с МВД, организованы и проведены мероприятия более чем по 1,6 тыс. адресам, в том числе выявлены граждане с симптомами заболевания. Все они, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают лечение. Пациенты из неинфекционных стационаров, куда они на первом этапе были направлены, переведены в инфекционные стационары.

"Отобрано более 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 2,8 тыс. исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин", - проинформировали в ведомстве.

Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба, продолжает все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических расследований во взаимодействии со Следственным комитетом РФ.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.