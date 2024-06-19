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Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 16

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - До 16 человек выросло число госпитализированных с подозрением на ботулизм в Нижегородской области, сообщило в среду региональное министерство здравоохранения.

"По состоянию на 14:00 19 июня в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм - 15 взрослых и один ребенок. В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шесть пациентов. Медики оказывают необходимую помощь всем больным", - говорится в сообщении.

Ранее в Нижегородской области были госпитализированы 14 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".

Пострадавшие от отравления также были госпитализированы в Москве, Подмосковье и Казани.

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Специалисты управления Роспотребнадзора выявили круг лиц, покупавших салат - 102 человека. Их обзвонили, чтобы выявить людей с симптомами для рекомендации обратиться за медицинской помощью.

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Роспотребнадзор СКР Нижегородская область
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