Около 20 тонн пищевой продукции сожжено в Москве в связи со случаями ботулизма

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре Москвы сообщили, что в связи со случаями ботулизма, по данным на 20 июня, всего обезврежено около 20 тонн неликвидной пищевой продукции на мусоросжигательном заводе.

"В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев заболевания ботулизмом среди жителей столицы.

С целью исключения риска для здоровья населения изъята из оборота пищевая продукция, доставка которой под контролем сотрудников управления была оперативно организована на мусоросжигательный завод №4.

"Сотрудниками управления осуществлялся контроль на всех этапах следования потенциально опасной продукции - от загрузки в специализированный автотранспорт в логистических центрах и на складах до места ее обезвреживания (термическим способом) на мусоросжигательном заводе", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани. В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, из стационаров выписано 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.