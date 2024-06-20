Поиск

Роспотребнадзор сообщил о выписке 15 заразившихся ботулизмом граждан из больниц

Роспотребнадзор сообщил о выписке 15 заразившихся ботулизмом граждан из больниц
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Из больниц после отравления и заражения ботулизмом выписано 15 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор открыл единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления после употребления в пищу салата "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

Кухня на районе Роспотребнадзор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела гражданки РФ и США о госизмене

В Тамбовской области загорелся резервуар на территории нефтебазы

Пожар произошел на нефтебазе в Адыгее после атаки украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 19 июня

Проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработать

Проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработать

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

Апелляция снова признала законным приговор физику Голубкину по делу о госизмене

Татьяна Лазарева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет России на 2024 год

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет России на 2024 год

Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 16

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });