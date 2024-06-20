Роспотребнадзор сообщил о выписке 15 заразившихся ботулизмом граждан из больниц

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Из больниц после отравления и заражения ботулизмом выписано 15 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор открыл единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления после употребления в пищу салата "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.