Москвичей предупредили о возможном дожде и грозе в субботу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В столице местами идет дождь, следует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.

В свою очередь в департаменте труда и соцзащиты Москвы сообщили, что в связи с жарой "сотрудники "Социального патруля" будут мониторить обстановку в городе и помогать тем, кто оказался на улице в трудной жизненной ситуации и не может позаботиться о себе".

В сообщении в телеграм-канале департамента труда отмечается, что в ближайшие дни в Москве ожидается значительное повышение температуры.