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Мэрия Москвы предупредила о возможной грозе в среду

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что в среду в городе возможен шторм.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июля, в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Людей просят быть внимательными на улице в непогоду.

1 июля вечером шторм накрыл Петербург. В городе погибли два человека, и еще один - в Ленинградской области. Есть пострадавшие из-за падения деревьев и других предметов. В Невском районе города упал башенный кран.

Москва
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