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В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве побит рекорд температуры для 3 июля, установленный 107 лет назад, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве достигла плюс 32,5 градуса, что на 0,3 градуса выше прошлого рекорда, который был в 1917 году. То есть 107 лет назад", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что рекордное значение для 3 июля в Москве было плюс 32,2 градуса.

Накануне в Москве также был побит погодный рекорд для 2 июля, установленный в 1890 году: температура превысила 32 градуса.

Жара в Москве

15
Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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