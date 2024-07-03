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Случаи падения деревьев из-за сильного ветра зафиксированы в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ветер привел к падению деревьев в Москве, где в отдельных районах идёт сильный дождь и гроза.

"В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Людей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это невозможно, то быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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