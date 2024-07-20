Собянин заявил, что "умные камеры" помогли снизить аварийность на МКАД на 20% за три года

Фото: Роман Балаев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Умные" камеры помогли снизить количество аварий на МКАД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В том числе благодаря "умным" камерам количество ДТП на МКАД сократилось на 20% за три года", - написал Собянин в своём телеграм-канале в субботу.

По словам мэра, на магистралях установлено больше 1,5 тыс. комплексов видеоаналитики ЦОДД. Интеллектуальная система анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. После чего информация поступает оператору, который вызывает на место нужную службу.

Собянин добавил, что помимо камер для безопасности движения на МКАД водителям помогают 18 экипажей ЦОДД. Также 160 современных табло экстренной информации предупреждают об авариях или дорожных работах.

Более того, рядом с крупными строительными объектами нанесены шумовые полосы, а также проводится переразметка, в 2024 году на 10 участках запланированы дополнительные ряды, переходно-скоростные полосы и новые съезды.